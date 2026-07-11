「山手線で見かけるサラリーマンのほとんどが着用しています」――メンズファッションバイヤー・MBさんが、細身のきれいめポロシャツについてこう指摘しています。90年代後半から夏メンズの絶対的定番で、ユニクロのカノコポロシャツやエアリズムポロも毎シーズン人気ランキングの上位常連。「間違いのない一着」として愛用している方も多いはずです。ところがMBさんは、この定番中の定番に「もう買っちゃダメ」と警告しています。