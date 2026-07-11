千葉県勝浦市の海水浴場で11日、家族で海に遊びに来ていた30代の男性が流され、行方不明になっています。11日午後1時ごろ、勝浦市の守谷海水浴場で「人が海面で流されている」と通報がありました。警察によりますと、妻と子ども2人の一家4人で遊びに来ていた30代の父親が家族で、シュノーケリングをしていたところ、水中からあがってこず、そのまま行方不明になっています。現場では海上保安庁の船やヘリコプターも出動し、男性の