東京都新宿区の路上で2025年3月、ライブ配信をしていた佐藤愛里さん（当時22）を刺殺したとして、殺人罪などで起訴されている高野健一被告（44）。その裁判員裁判が東京地裁（井戸俊一裁判長）で7月1日より開かれている。7月10日には結審し、検察側が懲役20年を求刑。弁護側は懲役9年が相当であると主張している。起訴状によると、犯行は3月11日の朝9時50分ごろ、JR高田馬場駅近くの路上で起きた。「最上あい」という名義でラ