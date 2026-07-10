「以前より下半身が重だるい」「歩くと疲れやすくなった」「なんとなく痩せにくくなった」。そんな変化を感じているなら、股関節の硬さが関係しているかもしれません。股関節の動きが小さくなると、歩幅が狭くなり、脚の筋肉を十分に使いにくくなることも。その結果、下半身が重だるく感じたり、動きにくさにつながったりする場合があります。今回紹介するヨガの基本ポーズ【アンジャネーヤアーサナ】は、股関節の前側を中心に、前