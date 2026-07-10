「騒動の影響がゼロとは言えませんよねえ」とフジテレビ関係者はため息をつく。【もっと読む】小池栄子のドラマ大躍進を支える“元格闘家”夫の存在…過去にはフルボッコ動画流出や3億円借金報道も佐藤二朗（57）と橋本愛（30）の“ハラスメント騒動”のせいで、フジ火9「夫婦別姓刑事」はドラマが終わってから一気に注目を集めてしまったが、その後番組、小池栄子（45＝写真）主演の「さよならノワール」が7月7日夜9時からスタ