長年の不妊治療により、妻から性交渉を厳しく制限されていた43歳の男。「もう一度セックスがしたい」という欲望から、夜の街の女性を狙う連続強盗強姦魔へと転落した。【写真】この記事の写真を見る（2枚）卑劣な犯行を重ねて逮捕された男だが、平成21年、大阪での取り調べにおいて、警察も把握していない奇妙な未発覚事件を突如語り出した。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを