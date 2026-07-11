大阪市のクレジットカード決済の代行業者「全東信」が今週月曜日に突如、破産を申請しました。飲食店など約2万店で入金が滞っていて、被害総額は50億円以上になる可能性があります。【写真を見る】「全東信」加盟店の決済端末にクレカをかざすと…クレカ決済代行業者が破産 影響広がる 20年前から粉飾決算かまぐろダイニングやまと 篠善昭 店主「ちょっと1点、店からお知らせがあります。噂のあれです。現金決