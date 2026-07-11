7月10日にニューアルバムを世界同時発売した「ザ・ローリング・ストーンズ」。音楽が持つ力、親友の死との向き合い方、そして引退について。メンバー全員が日本のメディアで唯一となる独占インタビューに答えました。【写真で見る】独占取材「ザ・ローリング・ストーンズ」独占取材「ザ・ローリング・ストーンズ」インタビューザ・ローリング・ストーンズはイギリスのロックバンドで、ボーカルのミック・ジャガー（82）、ギターの