茨城県古河市の一軒家で起きた、猟奇的な傷害事件。同居する42歳の女性の上下の唇を針と糸で複数回縫い合わせ、全治不明のけがをさせたとして、アルバイト従業員の桜井政恵容疑者（50）が逮捕された。【写真を見る】「タグに謎の中国語...」桜井容疑者が飲食店で配っていたブランドのコピー品の数々被害女性は口を塞がれた後、約24時間もの間、飲食も発声もできない状況に置かれてい