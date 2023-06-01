アメリカのトランプ大統領は10日、イランに対し「停戦は終わりだ」と伝えたと明らかにしました。トランプ大統領は10日、SNSで、イランがアメリカに対し、戦闘終結に向けた協議の継続を求めてきたと述べた上で、協議に応じることには合意したものの、イランに対し「はっきりと停戦は終わりだと伝えた」と明らかにしました。両国は4月に停戦合意しましたが、イランがホルムズ海峡を航行する船舶を攻撃したことを受け、アメリカがイラ