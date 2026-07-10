「男の子を見ると心がわくわくする」「自然の中で、自然な姿で遊んでいる少年たちを愛でる気持ちがありました」４人の男子児童（事件当時11歳〜12歳）のわいせつな写真を撮影した75歳の元小学校教諭は「全裸」を「自然な姿」と言い換え、動機をこう説明した。「’25年12月９日、警視庁少年育成課は不同意わいせつの疑いで東京都八王子市の無職・田中耕一郎被告（75）を逮捕しました。田中被告は’25年10月、あきる野市の河川敷に男
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ミュウツー 渋谷から突然消える
- 2. 毎回…鈴鹿央士が驚くこと明かす
- 3. 母に仕送り5万円 後悔した理由
- 4. 加賀まりこ 救急搬送されていた
- 5. 「殺」「刺」など野球用語代替へ
- 6. 佐藤問題で月9が突然…現場困惑
- 7. 山瀬まみ「脳の一部は戻らない」
- 8. 不妊に悩む43歳「強姦魔」へ転落
- 9. 「Nクールおじさん」CM契約満了
- 10. 才能だ! 蒼井優の娘に驚きの声
- 1. 不妊に悩む43歳「強姦魔」へ転落
- 2. 児童の足盗撮 小学校教諭を免職
- 3. 女子刑務所 被害者怒る程快適か
- 4. 「食べてください」ストーカーか
- 5. 大学生 70キロ送り届け感謝状
- 6. 外免切替厳格化 外国人が教習へ
- 7. 三笘薫 信号無視で人身事故か
- 8. 学校で私服洗濯した教員の評判
- 9. 山本太郎氏「やめた」政界引退へ
- 10. 新千歳空港で駐機中飛行機が出火
- 1. 「愛子天皇」阻止? 隠れた本音
- 2. 皇室典範改正案、衆議院を通過
- 3. 片面だけカラー包装 意外な反響
- 4. れいわ新選組、党名を変更へ
- 5. 唇縫合 女性がうずくまっていた
- 6. 配偶者&子 皇族になった例なしか
- 7. 三笘薫が人身事故 事務所が謝罪
- 8. 鈴木宗男議員が法務大臣に激怒
- 9. 【気になる】「やりたいことはあるのに、毎日が流れていく」人へ。編集部がdodaの新診断を試してみた
- 10. マンジャロで38kgに 語る後遺症
- 1. 上海ロックダウン 異常な現実
- 2. トランプ氏 国名を言い間違える
- 3. 中国でヘビ900匹脱走 女性が死亡
- 4. 日本に満足も帰国 女性語る懸念
- 5. イランがトランプ氏暗殺を計画か
- 6. 32人が13歳少女に性的暴行か 印
- 7. 中国学者ら 比北端島を領有主張
- 8. 英歌手ボニー・タイラーさん死去
- 9. トランプ氏の「1位」発言が波紋
- 10. 旧統一教会総裁に懲役13年求刑
- 1. 母に仕送り5万円 後悔した理由
- 2. おでんのだしは…内科医が警鐘
- 3. 「若者のディズニー離れ」進行か
- 4. ソニー ピングー人気で売上2倍
- 5. 大阪のTimeOut ガラガラでヤバい
- 6. 麻生氏が愛子さまに口を出すワケ
- 7. 全東信が破産 混乱が全国に拡大
- 8. 猛暑対策 移動式クーラーが人気
- 9. トレーから横取り パン屋で被害
- 10. 娘の結婚に20万円 相手は50万円
- 1. 山崎実業「tower」がSALE価格に
- 2. iPhone 16eがAmazonで最大22%OFF
- 3. モンベルがAmazonで最大42%OFFに
- 4. 40%OFF以上 Amazonの即ポチ商品
- 5. プライムデー開始 狙い目商品は?
- 6. adidasのシューズが最大60%OFFに
- 7. 寝苦しい夜に 人気の快眠グッズ
- 8. コールマンがAmazonで最大41%OFF
- 9. Amazonセールで飲料が最大57%OFF
- 10. グンゼの汗ケアインナーがSALEに
- 1. 「殺」「刺」など野球用語代替へ
- 2. 勇退後…森保監督に要職用意か
- 3. まじか 本田圭佑の発表に驚きも
- 4. これは反吐が出る FIFA発表物議
- 5. 本田、日本サッカーの弱点指摘
- 6. ポスト八角理事長に意外な名浮上
- 7. 本田圭佑の発表に落胆の声続出
- 8. 大谷ボブルヘッド日 5万人割れ
- 9. W杯 同じ一発退場で明暗分かれる
- 10. W杯 フランス代表が準決勝進出
- 1. ミュウツー 渋谷から突然消える
- 2. 毎回…鈴鹿央士が驚くこと明かす
- 3. 加賀まりこ 救急搬送されていた
- 4. 山瀬まみ「脳の一部は戻らない」
- 5. 佐藤問題で月9が突然…現場困惑
- 6. 「Nクールおじさん」CM契約満了
- 7. 才能だ! 蒼井優の娘に驚きの声
- 8. 事故後の三笘薫は…目撃者語った
- 9. ハハハッ 山本氏辞任で党大揺れ
- 10. 村主章枝さん 13歳下と国際結婚
- 1. イメージ崩壊から6年 復活の兆し
- 2. 日焼け止め 実はアウトな塗り方
- 3. 熟年夫婦の85%がレス?切実な相談
- 4. 坂本花織氏の夫 アイドル似か
- 5. ちゃんみな襲った病 声への影響
- 6. カロリー制限は無駄か 減量に罠
- 7. 夏アクセ 絶対外せないルール5つ
- 8. 公文の先生が5カ月不在…親怒り
- 9. 下半身が動きやすくなる簡単習慣
- 10. 藤本美貴「クソみたいな旦那」