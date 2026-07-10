「男の子を見ると心がわくわくする」「自然の中で、自然な姿で遊んでいる少年たちを愛でる気持ちがありました」４人の男子児童（事件当時11歳〜12歳）のわいせつな写真を撮影した75歳の元小学校教諭は「全裸」を「自然な姿」と言い換え、動機をこう説明した。「’25年12月９日、警視庁少年育成課は不同意わいせつの疑いで東京都八王子市の無職・田中耕一郎被告（75）を逮捕しました。田中被告は’25年10月、あきる野市の河川敷に男