〈「なくなっている記憶がある」「スマホに写真が残っているのに…」4トントラックに轢かれ重傷を負った声優・古谷静佳が語る、事故後に感じた“異変”の正体〉から続くアニメ『日常』の東雲なの役などで知られる声優の古谷静佳さん（37）は2015年、27歳の誕生日を目前に、深夜の交差点で4トントラックに巻き込まれる大きな交通事故に遭った。退院後は自分の人生を見つめ直し一度は声優からの引退を発表した古谷さんだったが、20