バルイプールで発生した少女のレイプ殺人に攻撃する全インド草の根会議派の支持者＝8日/Samir Jana/Hindustan Times/Getty Images（CNN）インド東部で起きた少女のレイプ殺人事件をきっかけに、混乱が広がっている。暴徒が無実の男性を殺害したり、警察が身柄を拘束した主要容疑者を射殺したりする事態に発展した。一連の凄惨（せいさん）な出来事は、性暴力だけでなく、加害者の裁きを巡るインドの問題も浮き彫りにした。地元メデ