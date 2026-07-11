更年期を迎え、終えたとしても、人生はまだまだ長いもの。著書『元祖崖っぷちアイドルの熊切あさ美が、全肯定BODYを手に入れた理由』（主婦と生活社）を刊行したタレント・熊切あさ美と同い年の皮膚科医・心療内科医・精神科医である中山愛先生が、女性の心と身体の変化について、医学的な知見を交えながら語り合ってもらった。【写真】“全肯定BODY”を手に入れた熊切あさ美の著書更年期は“心と身体のゆらぎ期”熊切46歳にな