W杯でのブラジル戦で1ゴール1アシストを記録し、日本代表のベスト32進出に貢献した中村敬斗（25）。雑誌『anan』で表紙を務めるほどの端正なルックスでも人気を集め、いまやInstagramのフォロワー数は170万人を超えている。【写真を見る】なぜその日本語？ 美女の背中に彫られた「15文字のタトゥー」そんな日本サッカー界の新たなプリンスに初ロマンスの噂が浮上している。一部のファンの間で、イタリア人モデルの女性が中村と