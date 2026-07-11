代表引退の前に法定速度69キロオーバー7月9日に、れいわ新選組が記者会見を開き、山本太郎代表が退任し、政界からも完全に引退するとの発表があった。山本代表の辞任に伴う新代表の選出は、7月17日告示、31日に投開票の代表選挙によって行い、党名も変更すると発表した。記者会見では、記者たちから鋭い質問が投げかけられることはなく、山本太郎代表にとってもれいわ新選組にとっても打撃になるようなものにはならず、うまく幕引