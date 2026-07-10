俳優の前田敦子がきょう7月10日、35歳の誕生日を迎えた。昨年12月には、古巣であるアイドルグループ・AKB48の20周年記念コンサートにOGの一人として登場し、現役メンバーと一緒にパフォーマンスを繰り広げたことがまだ記憶に新しい。今月4日には、AKB時代以来15年ぶりに日本ジュエリーベストドレッサー賞を30代部門で受賞している。（全3回の1回目）【画像】「赤いチェックのミニスカートで…」懐かしいAKB48時代、最新写真集で