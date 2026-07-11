高市総理はきょう（11日）、安倍元総理を追悼する集会に出席し、「安倍総理のように闘う政治家でありたい」「どんなに批判があっても挑戦しない国に未来はない」などと決意を語りました。高市総理「『I am who I am、私は私』と開き直りながらも、やはり苦悩の中におります。それでも、安倍総理のように闘う政治家でありたい。そうあらねばならないと自らに言い聞かせております」4年前に亡くなった安倍元総理