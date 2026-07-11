7月7日、シンガーソングライターのあいみょん（31）が、自身のXでライブグッズを公開。なかでも注目が集まったのが、そのなかに用意された数種類の“タトゥーシール”だった。「同ポストであいみょんさんは、両腕、ウエスト、脚に身体中にタトゥーシールを付けた大胆な“全身タトゥー”姿を披露。花をモチーフにしたもの、アルファベット、可愛らしいイラストものなど、かなりのレパートリーが準備されているようです。彼女自身も