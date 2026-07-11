【ハノイ＝竹内駿平】フィリピン当局などによると、比南部ミンダナオ島サランガニ州で１０日、土砂崩れがあり、１１日午前時点で１０人の死亡が確認された。同州は６月８日に同島南部沖で発生したマグニチュード（Ｍ）７・８の地震の震源に近く、台風９号などの影響で豪雨が続いていた。当局は地震や雨で地盤が弱まっていたとみて、周辺地域に警戒を呼びかけている。同島では他の州でも洪水や土砂崩れの被害が出ており、南ラナ