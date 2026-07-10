「国会議員にはもうなりませんよ、ってことです。ハハハハッ、やめた！やりません、もう」【写真】新政党の代表候補？ 奥田ふみよ氏が披露した“ピンク”ダンス7月9日、記者会見で「れいわ新選組」代表の辞任と、政界引退を言い放った山本太郎氏（51）。2025年10月に東九州自動車道を69キロオーバーの149キロで走行したとして、道路交通法違反で検挙されたことが要因とされている。すると会見に同席していた元衆院議員の大石晃