「安倍晋三元総理の志を継承する集い」であいさつする高市首相＝11日午後、東京都千代田区高市早苗首相は11日、保守系有志が東京都内で開いた「安倍晋三元総理の志を継承する集い」であいさつし「どんなに批判があっても、挑戦しない国に未来はない」と述べ、政策実現への決意を示した。第2次安倍政権の経済、外交・安全保障政策に触れ「安倍氏は国論を二分するような課題に果敢に挑戦した」と強調。「安倍氏のように『闘う政治