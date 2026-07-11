【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は１０日、米紙ニューヨーク・ポストのインタビューで、イランによる自身の暗殺計画が成功した場合には、「これまでに経験したことがないレベルで爆撃」するよう指示を残したことを明らかにした。「すさまじい代償を払うことになる」とも主張した。米ＣＮＮは９日、イスラエルが今週、イランがトランプ氏の新たな暗殺を企てているとの情報を米側に伝えたと報じていた。