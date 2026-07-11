きょう（11日）午後、千葉県勝浦市の守谷海水浴場付近で、家族で遊んでいた30代くらいの男性の行方がわからなくなり、警察などが捜索しています。きょう午後1時すぎ、勝浦市守谷の守谷海水浴場付近で、駐車場の係員の男性から「年齢、性別不明の人が沖の海で流されている。今は姿が見えない」と、119番通報がありました。警察によりますと、行方が分からなくなっているのは30代くらいの男性で、家族で海水浴場で遊んでいたところ、
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