7月10日、芸能事務所「プロダクション人力舎」が、公式サイトを更新し、お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建について記載した「鬼越トマホーク」（以下、鬼越）良ちゃんのSNS発信に苦言を呈した。良ちゃんの“暴言”が物議を醸している。発端となったのは、7月8日に良ちゃんが投稿したポスト。《渡部建いつまでゴミなんだクソがあんな事しといて後輩値踏みできる立場なのかよ マジで気分悪いわなんであんなゴミに気を使わ