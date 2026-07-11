7月9日、『河北新報オンライン』が【「刺」「殺」を使わない指導目指す宮城県高野連、今秋にも検討委設置へ＜再考野球用語＞】との、野球界に起きている時代の変化を記事にした。【写真】勝利確信でめっちゃ笑顔→大逆転負けでしょんぼりする井上監督「刺」「殺」「死」「盗」「犠」などの物騒な表現を含む野球用語の見直しのため、宮城県高校野球連盟が検討委員会を設置。この結果を加盟校の全指導者に周知する方針で、いず