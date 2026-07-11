北朝鮮の朝鮮中央通信は11日、朝鮮労働党と政府、軍の幹部を集めた「党・政・軍連合会議」が10日に平壌で開かれ、人民軍総政治局の前組織副局長、パク・フィチョル氏の特大型汚職事件が取り上げられたと報じた。会議では犯罪内容が公開され、最高裁判所による判決が発表された後、金正恩総書記が自ら事件を総括する演説を行った。形式上は政治的な会議であるものの、実質的には金氏が「公開裁判」を主導した形となった。同通信によ