俳優・佐藤二朗（57）が主演予定だった『踊る大捜査線』シリーズのスピンオフドラマが、再び動き出すことになったようだ。9月公開予定の『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』の本広克行監督は7月9日、自身のXを更新。一時中断していた佐藤主演のスピンオフドラマについて、《再起動中の二朗さん主演スピンオフドラマの制作再開！》と綴り制作を再開することを報告した。しかし、この発信にSNSでは驚きと戸惑いの声