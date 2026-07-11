NHK松山放送局が男性アナウンサーの窃盗容疑を巡り、愛媛県警から家宅捜索を受けていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】事情聴取を受けたNHKアナウンサーのX氏捜査関係者によれば、窃盗の疑いで任意の事情聴取を受けているのは、同局所属の男性アナウンサーX氏だ。地元記者が語る。松山放送局（NHKのHPより）「30代中盤のX氏は、東京都あきる野市出身で、専修大学を卒業後、2015年に入局。青森放送局を振り出しに