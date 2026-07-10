北海道・新千歳空港で10日午後、駐機中の航空機内でモバイルバッテリーから煙が出る火事がありました。火事があったのは、新千歳空港の国際線に駐機していたバンコク行きのタイライオンエアー393便飛行機です。午後2時前、乗務員から「モバイルバッテリーから煙が出た」と消防に通報がありました。消防が駆けつけたところ、モバイルバッテリーは機外に出されていて、午後2時15分すぎに火は消し止められました。警察や消防によりま