7月10日、フジテレビが来年1月期に予定していた月曜9時枠のドラマ企画を急遽変更したことを「スポニチアネックス」が報じ、物議を醸している。記事によると、先月まで放送されたドラマ『夫婦別姓刑事』の撮影中、ダブル主演した佐藤二朗（57）と橋本愛（30）との間でおきたトラブルが波紋を広げていることを受けて、ドラマ編成が突如変更になったという。「来年1月期の月9で予定されていたのは、男女の恋愛をユーモラスに描く作品