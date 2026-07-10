先月（6月）、岡山県北部の真庭市で、夜道を一人で歩いている高齢男性を発見し、警察署に送り届けたとして、男子大学生に警察から感謝状が贈られました。 【地図】真庭市と倉敷市の位置関係は？【大学生に感謝状】 大学生が高齢男性に声をかけたところ、「5時間くらい歩いている」と答えたことから、とっさの判断で高齢男性を車に乗せ、警察に送り届けたということです。 男性を発見したのは午後9時半 感謝状を贈られたのは、