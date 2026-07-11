打者としては出場継続米大リーグ・ドジャースは10日（日本時間11日）、同日の本拠地ダイヤモンドバックス戦に先発予定だった大谷翔平投手が登板を回避すると発表した。ドジャースは試合の約6時間前に公式Xを更新。大谷は左膝の痛みがあるため登板を回避すると記された。合わせて選出されていた14日（同15日）に行われるオールスターの辞退も発表された。なお、指名打者として出場を続ける予定。球団は「後半戦に向けて最善の