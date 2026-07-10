不倫関係にあった女性の車にGPSを取り付けたほか、タイヤをパンクさせるなどした疑いで消防士の男が逮捕されました。群馬県邑楽町の消防士栗原弘樹容疑者（34）は6月中旬ごろ、30代の女性の乗用車のタイヤに釘を刺しパンクさせた器物損壊の疑いがもたれています。栗原容疑者と女性は以前、不倫関係にあり、女性から「SNSメッセージが来て困っている」「行く先々に栗原容疑者が現れる」などの訴えを受け、警察が6月、栗原容疑者をス