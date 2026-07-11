アメリカのトランプ大統領は10日、自身が暗殺された場合に備え、イランに対し数千発のミサイル攻撃を行う命令を出していると明らかにしました。トランプ氏は「イランに向け1000発のミサイルが発射準備を整えている」とSNSに投稿しました。その上で、イラン政府がトランプ氏への暗殺を実行した場合には、「さらに数千発のミサイルが直ちに続くことになる。命令はすでに下されている」と警告しました。これに先立ち、ニューヨーク・