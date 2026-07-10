佐藤二朗の反撃女優・橋本愛（30）と佐藤二朗（57）の“ハラスメント騒動”が泥沼化している。４月クールのドラマ『夫婦別姓刑事』（フジテレビ系）の撮影中、佐藤がアドリブで橋本のあごに触れたことが発端となったのは周知の通り。過去のハラスメント被害から、橋本が身体接触に制限を設けていることを事後に知らされた佐藤は２度にわたって彼女の楽屋を訪ね、「（身体接触がＮＧならば）夫婦役を受けるべきではない」「俳優を続