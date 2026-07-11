埼玉県戸田市の東京外環道で、大型トレーラーに積んでいた鉄鋼材が崩れ落ちる事故があり、トレーラーを運転していた男性が死亡しました。【映像】運転席部分が潰れたトレーラー（実際の様子）きのう午後11時ごろ、戸田市美女木の外環道内回りの戸田東インターチェンジ付近で「車線変更時に事故が発生」とタクシーの運転手から110番通報がありました。警察によりますと、大型トレーラーが何らかの理由で急ブレーキを踏んだ際