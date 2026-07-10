〈「性行為がもう一度したかった」マンションに侵入、嫌がる女性をムリヤリ⋯不妊に悩む43歳男性が「強姦魔」になった“あきれた理由”（平成21年の事件）〉から続く「とてもオレの手に負える女じゃない……」【写真】この記事の写真を見る（2枚）DNA鑑定により次々と強姦の余罪が裏付けられる中、男は取り調べに対し、警察すら把握していなかった“奇妙な未発覚事件”について突如語り出した。ナイフと目出し帽で完全武