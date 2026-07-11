元タレントで現在はYouTubeなどで活動している木下優樹菜（38）。度々ネットニュースを騒がせている木下にまたも厳しい声が集まっていて――。発端は7月8日に更新したインスタグラムのストーリーズだった。《私が21歳2010年からずっと一緒にいた愛犬 ロコちゃんが8日昨夜 虹の橋を渡り天国へ》と報告した木下。長女とのオーストラリア旅行から帰国したタイミングで、最期の瞬間には間に合ったというのだ。また木下は、《昨日の朝フ