ベネズエラ政府は、先月24日に発生した大地震による死者が4100人を超えたと発表しました。ベネズエラでマグニチュード7を超える地震が発生してから2週間余りが経ち、ロドリゲス国会議長は、地震による死者が4118人に増え、けが人は1万6740人にのぼると発表しました。住居を失った人は1万7000人以上としています。国連は、住居やインフラの直接的な被害額が370億ドル、日本円でおよそ6兆円になるとの推計を示しています。現在、JICA