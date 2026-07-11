ロックバンド「TUBE」の前田亘輝（61）が10日放送のニッポン放送「TUBE前田亘輝のオールナイトニッポンGOLD」（後10・15）に出演。過去のライブでの一番のハプニングを明かした。リスナーから「過去のライブで一番のハプニングは何ですか」との質問が寄せられ、前田は「これはね、あれだな、逆バンジーっていうのをやったことがあるんですよ」と語り出した。「逆バンジー、下からビヨーンって上がって、またビヨーン、ビヨー