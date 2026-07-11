お笑いコンビ「アンジャッシュ渡部建（53）が11日に自身のX（旧ツイッター）を更新。お笑いコンビ「鬼越トマホーク」良ちゃん（40）との“トラブル”後初の投稿をした。渡部のトークライブを巡り、良ちゃんはXで渡部側の対応を批判していた。これを受け、イベントを担当する「株式会社OMIYAGE」の宮地謙典氏がXを更新。「このたび、弊社が制作しておりますアンジャッシュ渡部建トークライブ『渡部59秒』の開催に伴う告知を兼