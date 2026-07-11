静岡市で開かれたリニア中央新幹線の静岡工区着工に反対する市民集会。川勝平太前知事の声明文が読み上げられた＝11日午後静岡市で11日、リニア中央新幹線の静岡工区着工に反対する市民集会が開かれ、静岡県の川勝平太前知事の声明文が読み上げられた。川勝氏は、トンネル掘削工事が南アルプスの豊かな自然を破壊し、人類の共有財産を保全するという日本の国際的責務に反すると主張。「百害あって一利なしだ」とし、改めて反対の