東海地方できょう水難事故が相次ぎ、愛知県豊川市で川遊びをしていた外国籍の男性が死亡したほか、岐阜県下呂市では川でアユ釣り中の男性がおぼれて死亡しました。 【写真を見る】【速報】愛知と岐阜で水難事故相次ぐ 豊川市で川遊び中に外国籍の男性がおぼれ死亡 滝つぼに飛び込んだか 下呂市の飛騨川でアユ釣りの男性が水深約5メートルの川底で見つかり死亡 きょう正午すぎ、愛知県豊川市東上町の境川で、友人と川遊