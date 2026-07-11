アメリカのIT大手アップルは、チャットGPTを手掛けるオープンAIがハードウェア市場への参入を加速させるため、アップルの企業秘密を組織的に盗み出したとして提訴しました。訴状によりますと、アップルは、オープンAIに転職した元アップルの社員が、退職後にアップルのネットワークに侵入し、未発表製品に関する機密情報を大量にダウンロードしたなどと主張しています。また、オープンAIがアップルから転職した別の社員の知識を悪