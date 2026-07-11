しっとりと脂が乗ったしめさばの握り。口に運ぶと魚特有の生臭さはまったくなく、まろやかなコクと旨味がふわりと広がる。色鮮やかな海藻サラダも、ツンとした刺激がなく、酸味の角が取れた爽やかな味わいだ。【写真を見る】しめさばの握りや海藻ダラダが並ぶ「本当にお魚の臭みがなくて、しっとり。こんなにおいしいしめさばを食べたのは初めてと思うくらいでした」こんな声が上がったのは、6月23日、東京・新橋で開催された