フリーアナウンサーの小林麻耶（46）が11日、自身のインスタグラムを更新。自身や夫への誹謗（ひぼう）中傷を繰り返す人物として挙げた「夫の異父兄」との関係などについてつづった。先月19日、自身のXで「現在、警察に二通の告訴状を提出、受理済みです。素敵なお店、素敵な交流などを投稿すると、夫や私に関する虚偽情報をDM、コメント、電話などをする人物がいます」と明かし「完全な嘘なので騙されないでくださいねどう

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