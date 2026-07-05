安倍晋三・元首相の生涯を振り返る回顧展が、東京都内で開かれている。２０２２年７月、奈良市での演説中に銃撃されて亡くなった際、使っていたマイクなど約１００点の遺品が展示されている。５日には首相補佐官として安倍氏を支えた木原官房長官が訪れ、特設ステージに登壇した。２１年に高市首相が初めて挑んだ自民党総裁選で、陣営を支えるよう安倍氏から頼まれた逸話を紹介し、「高市首相の外交・内政をしっかり支えるのが