キャリアを全否定する言葉女優・橋本愛（30）と佐藤二朗（57）のハラスメントトラブルで“再び”注目を集めてしまっているのがフジテレビだ。フジといえば昨年、元タレント中居正広氏（53）の性的トラブル騒動で企業体質が問われたばかり。中居氏の蛮行もさることながら、それを“忖度”してきた風土がヤリ玉に挙げられ、世間の猛反発を招いた。世界のトヨタ自動車を筆頭に名だたるスポンサー企業が広告出稿を一時的に引き上げ、フ