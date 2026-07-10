韓国では、5月に歴史を軽視したとしてスターバックスに対する不買運動が問題になったばかりですが、今度はこの不買運動を高校野球の球児が、応援の「ヤジ」に使ったことから「歴史を揶揄した」と新たな波紋が広がっています。【写真を見る】韓国「スタバ行こう」で大炎上高校野球のヤジが“歴史の揶揄”に球児ら130人超が墓前謝罪に追い込まれた「遊び感覚の言葉の暴力」の恐怖と日常の崩壊韓国南西部・光州にある「国立民主墓